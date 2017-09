Tänaseks on Meistrite liiga esimene mängudevoor selja taga ning õhtul saab alguse hoopis Euroopa liiga. Teisi- ja kolmapäevased mängud andsid statistikagurmaanidele tööd ning selle toome ka täna lugejani.

1,07 - just selline on Tottenham Hotspurti ründaja Harry Kane tänavuse kalendriaasta väravaid-mängu-kohta saldo. Eile kaks kolli virutanud inglase tulemus on viie Vana Maailma tippliiga parim näitaja.

12 - penaltit on Madridi Reali superstaar Cristiano Ronaldo nüüdseks Meistrite liigas sisse koksanud. Igirivaal Messi on väravavahte üle mänginud 11 korral.