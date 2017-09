Internet on teadupärast igasuguseid treeningvideosid täis. Mõni neist lubab suvega tippvormi saada, teine plahvatuslikku kiirust arendada.

Tippsportlaste treeningkavad on tavaliselt juhendajatega kooskõlastatud, kuid vastavalt spordialale võivad need erineda nagu öö ja päev. Järgneva "takistusraja" läbimine on Šveitsi freestyle-suusataja Andri Ragettli igapäevane ülesanne. Ikka selleks, et olümpiahooajaks paremasse vormi saada.