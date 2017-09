Möödunud laupäeval läksid Lasnamäel omavahel kaklema Infoneti ja Flora fännid. Praeguseks on jalgpalliliidu (EJL) distsilinaarkomisjon sündmused üle vaadanud ning karistada saavad mõlemad klubid.

Vahejuhtumiga seoses on alaliidu käsutuses 7 kirjalikku selgitust, 3 videot ja 89 fotot, mille põhjal distsiplinaarkomisjon tuvastas, et olukord eskaleerus, sest koduklubi FCI Tallinn rikkus meistrivõistluste juhendit ja ei rakendanud piisavaid meetmeid turvalisuse tagamiseks. Toimus pealtvaataja mänguväljakule minek ja mänguväljakule mineku katse, leidsid aset erinevat tüüpi korrarikkumised ning kaklus.



FCI Tallinnale määrati seoses ebapiisavate meetmete rakendamisega korra ja turvalisuse tagamisel 1500 euro suurune rahatrahv, seejuures võeti arvesse, et 8. augustil ehk kuu aega enne vahejuhtumit saatis Eesti Jalgpalli Liit klubile kirja, kus juhtis tähelepanu senise hooaja jooksul korduvalt esinenud puudustele turvalisuse tagamisel.



Mänguväljakule jooksmisega seoses määrati FC Florale 300 euro suurune rahatrahv. FCI Tallinnale määrati seoses kaklusega 1500 euro suurune rahatrahv. FC Florale määrati seoses toetajate käitumisega 250 euro suurune rahatrahv.



Erinevate rikkumiste eest kokku trahviti FCI Tallinnat 3000 ning FC Florat 550 euroga.



Lisaks otsustas distsiplinaarkomisjon, et FCI Tallinn peab hiljemalt 20. septembriks esitama detailse kodumängude korraldamise ja turvalisuse tagamise plaani.



Konkreetses vahejuhtumis osalenud isikute suhtes võtab jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon seisukoha hiljem. Muuhulgas on jalgpalliliit sel nädalal mitmel korral olnud ühenduses ka politsei esindajatega.