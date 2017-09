Esimene kontrollmäng kodusaalis mängitud! BC Kalev/Cramo 79:50 AVIS UTILITAS Rapla Meie parimana viskas Erik Keedus 15 punkti, uus täiendus Mažeika ja Jõesaar lisasid 14 punkti! Nüüd ootab meid ees FIBA Meistrite liiga. Esimene mäng Makedoonias, teine Saku Suurhallis 21. septembril algusega kell 19.00! Saalis näeme!

