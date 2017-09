Tähtsateks kohtumisteks valmistuv Kalev/Cramo korvpalliklubi kavatseb enda rivistusse võtta koguni 14 mängijat. Kogenud Leedu tagamehe Martynas Mažeika lisandumine ei tähenda, et Kalevi otsingud hea skooritegija järele oleksid läbi. Kui punt saab kokku ja kõik pallurid püsivad terved, seisab Alar Varrakul ees sarnane väljakutse nagu mullu.

Igas kohtumises on Varrakul kasutada 200 mänguminutit ja on selge, et keegi peab tegema järeleandmisi. Kuidas see mõjutab tiimi sisekliimat, võivad kõik kolm korda arvata. Eelmisel hooajal tagumistel positsioonidel nii läkski – Demonte Harperi, Rain Veidemani, Sten Soku, Martin Dorbeki, Gregor Arbeti ja Erik Keeduse kooslus ei hakanudki tööle.

Eilse meeskonna esitluse järel tunnistas Varrak, et imerohtu tal hea meeskonnavaimu tekitamiseks ei ole. Tuleb vaid loota, et mängijad on nõus kompromissidega. Märke, et asjad võiksid sujuda, siiski on.

„Tihtilugu tekivad sellised probleemid nooremate tegijatega. Nüüd on meil päris palju mängijaid, kes on rahul pigem 15, mitte 35 minutiga. Kogemusi jagub, aga need kogemused peavad ka ühes tükis püsima. Parem on duubeldada ja võtta palju mehi, et vältida eelmise hooaja olukorda, kus vahepeal oli treeningul ainult seitse pallurit,“ rääkis Kalev/Cramo eesotsas kuuendat hooaega alustav loots.