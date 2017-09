18:3. Just sellist võimast väravatevahet näitasid viis Inglismaa jalgpalliklubi Meistrite liiga avavoorus.

Kvintetist Manchester United, Manchester City, Londoni Chelsea, Tottenham ning Liverpool kaotas ainsana punkte viimane, kes viigistas kodus Sevillaga 2:2. 5. minutil kaotusseisu jäänud võõrustajad pöörasid mängu tänu Roberto Firmino ning Mohamed Salah väravatele 37. minutiks enda kasuks, kuid kirss tordile jäi panemata. Avapoolaja lõpus tabas Firmino penalti posti ning teisel poolajal lõid hispaanlased ühe tagasi. Viimati 3 aastat tagasi Meistrite liigas pallinud Liverpoolile seega avamängust 2:2 viik. Ragnar Klavan jälgis matši varumeestepingilt.



Komistanud Liverpoolist hoolimata on Inglismaa jalgpallifännidel põhjust rõõmustamiseks. Kuigi väga kõvasid pähkleid Albioni satsidel teel ei veerenud - erandiks võib lugeda Tottenhami vastaseks olnud Dortmundi Borussia -, näidati seegipoolest võimast mängu.



Inglismaa kõrgliigat peetakse tihti maailma kõige tugevaimaks, kuid kriitikutel on vastulause kergelt varnast võtta - Meistrite liigas pole Briti satside püss enam niivõrd kõvasti paukunud. Viimasel viiel hooajal on Albioni tiimid Euroopa tugevaima klubisarja alagrupiturniiril osalenud 20 korda. Viiel juhul on meeskonnale sein ette tulnud juba grupifaasis, 11 korral on langetud play-off'i esimeses ringis! Paaril korral on mekitud nii veerand- kui ka poolfinaale. Jalgpalli sünniriigile on see ilmselgelt liiga vähe.



Esimese mänguvooru möödudes on ennatlik järeldusi teha, kuid inglastel on vähemalt põhjust loota, et seekord läheb paremini, kui tavaks saanud.