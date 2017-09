Valitsev Euroopa meister Hispaania peab tänavu rahulduma pronksimänguga. Poolfinaalis šokeeris neid Sloveenia koondis, kes pani püsti müstilise viskekontserdi ning jõudis 92:72 võiduga finaali.

Hispaania läks küll Marc Gasoli viskest kohtumist 2:0 juhtima, kuid Sloveenial oli kolmeste näol kohe vastus olemas. Alustuseks kaheksast kaugviskest kuus tabanud sloveenid võitsid avaveerandi 25:19. Hispaanlastel ei sopsanud läbi korvirõnga sealjuures ükski seitsmest teele saadetud kolmesest.

Kuigi teisel veerandajal said esimesed kolmesesopsud ka hispaanlased, ei tähendanud see, et Sloveenide hoog oleks raugenud. Endiselt müstiliselt (7st 4) kolmeseid loopinud Sloveenia oli poolajaks peal 49:45.