Sportlasteel tehtud valikud mõjutavad suuresti ka atleeti ümbritsevaid inimesi. Just vastutulelikke kaasade tõttu saavad eestlased rõõmustada välisklubides ning tippliigades pallivate mängijate üle.

Pea iga suvi saab lugeda, kuidas mehed koondisest puudumise kohta aru annavad. Eriti jäävad ajakirjanduse hambusse kossu- ja vollemehed, kelle koondiseperioodid on senimaani päikeselistele kuudele langenud. Näiteid ei pea kaugelt otsima – Kristjan Kangur, Keith Pupart ja Martti Juhkami on vaid mõned kehakultuurlased, kes mingil hetkel üldsuse jaoks ebameeldiva valiku langetasid.

Tippsportlase jaoks on tegemist aga tunduvalt argisema olukorraga. Hallid ajurakukesed töötavad iga kord, kui mõni karjääris tehtud samm peas ja perekeskis läbi arutatakse. Klubivahetuse puhul on suurimaks mõjutajaks rahanumber. Kuid meedia valgusvihu eest tagaplaanile jäävaid põhjuseid on veelgi, näiteks kodu, kool ja töö. Kui keeruline on elu- ja sportlasteed ühte sulandada?

Mida teeb kaaslane?