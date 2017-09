Teema tõusis üles mullu septembris, kui Hispaania spordileht Marca teatas esmalt, et Doncic sõlmib 28. veebruaril 2017, täpselt 18-aastaseks saamise päeval Realiga oma esimese profilepingu. Ning ajaleht lisas: siis tuleb noormehel ka otsustada, millise meestekoondise eest mängima hakata.

Juba viie aasta eest, 13-sena siirdus Luka Doncic Madridi Reali noortesüsteemi ja on nüüdseks kasvanud klubi võtmemängijaks. Hispaania, kes on teatavasti kodustanud NBA korvpallurid Serge Ibaka ja Nikola Mirotici, pakkus ka Doncicile oma riigi kodakondsust. Noor sloveen aga vastas selgelt "ei".

Euroopa korvpallimeistrivõistlused said eile hilisõhtul uue elu sisse, kui Sloveenia ei jätnud Hispaaniale teisel poolajal väiksematki võimalust ja võitis 92:72. Ühe mehe jaoks oli mäng aga eriliselt tähtis.

Hispaania korvpalliliidu president Jorge Garbajosa lausus selgelt, et selle riigi koondise uks on Doncicile avatud. Siiski möönis ta, et otsuse teeb mängija ise. Doncic vastas oma Twitteri kontol väga selge sõnumiga: "Olen väga tänulik Realile, Madridi linnale ja Hispaaniale, kuid minu valik jääb alatiseks minu kodumaa, Sloveenia kasuks."