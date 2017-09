Vigursuusataja Kelly Sildaru teatas Facebooki vahendusel Uus-Meremaal treeningul saadud põlvevigastusest. Selle raskus pole veel teada, ent kui juhtub, et paus venib mitme kuu pikkuseks, siis kuidas mõjutaks see Sildaru olümpiavõimalusi?

Pyeongchangi taliolümpiamängud algavad 9. veebruaril. Sinna kvalifitseerumiseks sai Sildaru hiljuti Uus-Meremaal Cardronas kõvad märgid maha, võites oma trumpala pargisõidu ja tulles rennisõidus teiseks. Olümpiapileti kindlustamiseks peaks ta taas võistlema jaanuari keskel.

Nii pargi- kui ka rennisõidus jagatakse Pyeongchangi pääsmed välja perioodil 2016. aasta juulist järgmise aasta 21. jaanuarini MK-sarjas näidatud tulemuste põhjal. Praegu asub nooruke eestlanna pargisõidus 100 punktiga 17. ja rennisõidus 80 silmaga koguni 15. kohal, kuid järgmistel etappidel on konkurentidel võimalik mööduda. Olümpiale pääseb mõlemal alal 24 suusatajat.

Juba Cardronas peetud võistluse järel hinnati, et olümpiale pääsemiseks vajab Sildaru mõlemal alal veel ühte head tulemust. Mõlemal alal on olümpiakvalifikatsiooni perioodil ees veel neli MK-etappi, neist viimane peetakse 17.-20. jaanuaril USAs. Hiljemalt selleks ajaks tulekski rivis tagasi olla - ja ka suuteline hästi esinema! - siis on olümpiapileti noppimine veel täiesti võimalik.