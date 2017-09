Esimest korda saavutati kokkulepe NHLi mängijate osalemiseks 1998 Naganos. Kui nüüd tulid esimesed signaalid, et NHL ja rahvusvaheline hokiliit IIHF ei pruugi pärast paarikümmet aastat enam ühisele lainele jõuda, teatas Venemaa suurim staar, Washington Capitalsis mängiv Aleksandr Ovetškin, et sadagu taevast või pussnuge, tema jätab klubi sinnapaika ja sõidab Lõuna-Koreasse Venemaa lipu alla. Kuid nüüd olukord muutus.

Terve põlvkond hokimängijaid on harjunud, et NHL teeb taliolümpiamängude ajal pausi ja nemad saavad oma riiki esindada. Nüüd Pyeongchangis on kõik teistmoodi, nagu vanasti, XX sajandil, ning olümpiaturniir jääb oluliselt vaesemaks.

"Teen avalduse, et mu sõnad oleksid selged ja ei tekiks mingit vääritimõistmist. Kõik teavad, kui väga ma oma kodumaad armastan. Olümpia on mul veres. Minu lapsepõlvest saati on NHLi mängijad osalenud olümpial ning nad pole kunagi pidanud valima klubi ja oma riigi vahel," alustas Ovetškin.

"Armastan Washingtoni ja oma klubikaaslasi sama tugevalt nagu ka oma kodumaad. Tean, et ülejäänud NHLi mängijatel on samad tunded. Me ei tahaks olla säärase valiku ees.

Minu ema on võitnud kaks olümpiakulda ja kui hakkasin käima hokitrennis, unistasin koondisse pääsemisest. Pääsesin juunioride koondisse, olen täiskasvanute koondisse tulnud iga kutse peale. Olen uhke, et oleme tulnud juunioride ja täiskasvanute mailmameistriks, kuid me pole võitnud kõige tähtsamat võistlust. Olümpiat.

Olen väga kurb selle nädala uudiste üle, et ROK, IIHF ja NHL asetasid mind ja kõiki NHLi mängijaid niisugusesse olukorda, kus me ei saa olümpiamängudel osaleda. Meie riigid ei tohi meid olümpiaks koondisse kutsuda.

NHLi mängijate osalemine on hea nii mängudele endale kui ka hokile. See on jama, et me seal ei mängi!!

Olen alati kinnitanud, et kui saan kutse, ei saa keegi mul keelata koondist esindamast. Nüüd tekitasid IIHF ja NHL aga olukorra, kus minu koondisel pole võimalik NHLi mängijaid kutsuda.

Olümpiamängudega ei saa midagi võrrelda. Olümpiakuld jääb endiselt minu unistuseks. Loodan, et olukord muutub ja me kõik saame osaleda 2022. aasta mängudel. On tähtis meeles pidada, et lastel on alati unistused.