Eile õhtul korvpalli EMi poolfinaalis tiitlikaitsjat Hispaaniat loputanud Sloveenia elab ja hingab praegu ainiti korvpallirütmis. "Kogu elu keerleb praegu korvpalli ümber, kõik on selle järele hullud ja korvpallikoondise tegemised lähevad kõigile korda," muljetab Ljubljanas elav tudeng Nina Õhtulehele.

Sloveenlanna jätkab: "Kõik vaatavad mänge. Instagram, Facebook... kogu mu sotsiaalmeedia kihab korvpallist. Kui mänge ei vaata, siis pole teistega eriti millestki rääkida, sest kõik pajatavad vaid korvpallist. Praegu on väga uhke olla sloveen."

Pole liig öelda, et kui mäng algab, siis muu elu Sloveenias peatub. "Näiteks eile pidi mul samal ajal joogatund olema, kuid see jäi korvpalli pärast ära," lausub Nina lõbusalt.

Mõistagi siirdus neiu isegi baari kossu vaatama ja toob veel ühe vahva näite: "Kokk tuli köögist samuti mängu kaema, mis pani mõtlema, et huvitav, millal ma oma burgeri kätte saan. Tõesti, korvpall on praegu riigis kõige tähtsam asi. Tean, et paljud uurivad võimalusi, kuidas pühapäevaseks finaaliks Türki jõuda."

Nina lisab, et lipumerd pole Ljubljanas näha, küll aga kannavad paljud inimesed EMi ajal spetsiaalseid korvpalliteemalisi t-särke. "Meeleolu riigis on praegu väga kihvt ja lõbus!"