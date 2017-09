Eile õhtul said Eesti spordihuvilised paika panna unetute ööde kalendri, sest selgusid Kelly Sildaru meelisalade olümpiaajad. Täna hommikul kõlas aga sotsiaalmeedia vahendusel nukker uudis – neiu vigastas oma põlve.

„Mul on tõsine mure ja ma soovin seda teiega jagada,“ nii alustas täna Facebooki laetud videos 15aastane freestyle-suusataja Kelly Sildaru.

„Saime vigastusest (üleeile – S.K.) teada üleeile varahommikul,“ sõnas suusaliidu lumelaua ja freestyle suusatamise juhataja Kerstin Kotkas Õhtulehele. „Organiseerisime vigastatud sportlase transpordi Eestisse ning rääkisime vajalike spetsialistidega, kes võtavad ta kohe hoole alla. Ei saa öelda, et me ei usaldaks Uus-Meremaa arste, aga tahame oma spetsialistide hinnangut.“

Kelly esimese olümpiastardini jääb tänasest 154 päeva, Pyeongchangis toimub pargisõit tüdruku 16ndal sünnipäeval, 17. veebruaril, rennisõidu finaal kolm päeva hiljem. Aega paranemiseks on, kuid mitte üleliia palju, sest esiti tuleb Sildarul välja võidelda olümpiapääse.

Nii pargi- kui ka rennisõidus jagatakse Lõuna-Koreas toimuva suurvõistluse pääsmed välja perioodil 2016. aasta juulist järgmise aasta 21. jaanuarini MK-sarjas näidatud tulemuste põhjal. Praegu asub nooruke eestlanna pargisõidus 100 punktiga 17. ja rennisõidus 80 silmaga koguni 15. kohal, kuid järgmistel etappidel on konkurentidel võimalik mööduda. Olümpiale pääseb mõlemal alal 24 suusatajat.

Juba Cardronas peetud võistluse järel hinnati, et olümpiale pääsemiseks vajab Sildaru mõlemal alal veel üht suurepärast tulemust. Mõlemal alal on olümpiakvalifikatsiooni perioodil ees veel neli MK-etappi, neist viimane peetakse 17.-20. jaanuaril USAs. Hiljemalt selleks ajaks tulekski tagasi rivis olla ning edukalt võistelda – siis on olümpiapileti noppimine veel täiesti võimalik.