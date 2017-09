Eesti praegune parim meestennisist Jürgen Zopp (ATP 217.) on Poolas Szczecini 127 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril alistanud järjest kolm endast tugevamat vastast ja jõudnud poolfinaali.

Zoppi poolfinaali vastane selgub teise paigutusega sakslase Florian Mayeri (ATP 74.) ja poolaka Jerzy Janowiczi (ATP 110.) vahelisest kohtumisest. Turniiril on esimese paigutusega prantslane Richard Gasquet (ATP 30.).

Kui vaadata Poola turniirist kaugemale, selgub, et Zopp on hullumeelses hoos. Nimelt on ta võitnud 15 matši järjest, mille abil triumfeerinud kahel võistlusel: ATP Challenger turniiril Hollandis Alphenis ja Futures turniiril Helsingis.