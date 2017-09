Homme toimub Londonis WBO keskkaalu tiitlimatš, kus Willie Monroe Jr. (USA; 21-2) proovib meistrivööd napsata seni võitmatult Billy Joe Saundersilt (Suurbritannia; 24-0). Täna toimus traditsiooniline matšieelne kaalumine, mille meediastaariks kerkis hoopis Saundersi seitsmeaastane poeg Stevie.

Arvukate pealkirjade põhjuseks oli see, et meeste keskele astunud Stevie virutas tühja koha pealt rusikaga Monroe juuniorile allapoole vööd ning äsas talle ka jalaga. Õigemini, mitte täiesti tühja koha pealt, vaid pärast seda, kui Monroe ta juukseid sasis.

Papa Saunders õigustas hiljem poja teguviisi Twitteris: "Minu poega on õpetatud, et kui võõras paneb talle käed külge, siis ta ei harrasta löö-ja-jookse-stiilis enesekaitset."

Billy Joe Saunders' son takes centre stage at the weigh-ins aiming a shot at his dad's opponent, Willie Monroe Jr.



Below the belt! 🥊 pic.twitter.com/fuEUtSYOv5