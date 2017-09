Korvpalli EMil Istanbulis rõõmustasid üleeile sloveenid, eile aga polnud teisena finaali jõudnud serblased vähem rõõmsad. Peatreener Aleksandar Djordjevic kuulutas lausa, et tänab hoolealuseid terve oma edasise elu jooksul.

"Õnnitlen kõiki. See oli suurepärane poolfinaal kahe seda väärinud meeskonna vahel," alustas Djordjevic.

"Usun, et mu mängijad olid mänguks valmis. Siin oli püüdlikkus. Keskendatus. Pühendumus. Võiduiha. See on miski, mille eest tänan neid terve oma edasise elu jooksul. Nad on tõelised kangelased, et jõudsid finaali. See tiim pole jätnud vahele ühtegi treeningut. Ainult Jovic, sest tal oli terviseprobleem. Kõva töö, pühendumus, kõva võidutahe, keemia. Nende inimlikud omadused tõid meid kõiki koos siia.

Tegime suurepärase esimese poolaja. Olime valmis kõigiks Venemaa taktikalisteks käikudeks. Kahjuks ei saanud Jovic (väänas hüppeliigest - toim) lõpuni mängida. Kuid tema asemel astusid esile teised. Bogdanovic tegi kõva mängu. Marjanovic samuti. Micic tegi suure viske. On, mida mäletada."

Mis puutub finaali Sloveeniaga, siis Djordjevic nimetas vastast soosikuks. "Sloveenia pole saanud ühtegi kaotust. Nad on absoluutsed favoriidid. Nad on mänginud suurepäraselt. Neil on liidrid. Neil on suurepärane meeskonnahing ja treenerid. Minu kolleeg Igor Kokoškov teeb head tööd. Kuid tahame selle finaali lõpetada eelmistega võrreldes teistmoodi," vihjas Djordjevic aastatele 2014 ja 2016, kui Serbia mängis MMi ja olümpiamängude finaalis, kus pidi tunnistama USA paremust.