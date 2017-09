Kui temalt küsiti, miks polnud pärast van Dijki tehingu ebaõnnestumist plaani B, vastas Klopp: "Kui siin olnuks lahendus, oleks me seda kasutanud. Kuid lahendust polnud."

Klopp küsis ajakirjanikelt, mis saanuks siis, kui ka värskelt ostetud mängija poleks Lovreni kombel pallile pihta saanud? "Kõik inimesed eksivad. See oleks seeriast "ta maksab 65 miljonit naela, ta läheb paremaks". Miks te ei arva, et teisedki saavad paremaks minna? Ma ei saa sellest mõtteviisist aru. Tahame teha õigeid otsuseid. Nii jalgpalli kui ka elu väga suur osa on usk ja usaldus inimestesse, kellega sa koos töötad, sest kõik võivad areneda.

Kõik. Kõik need mehed on head, kuid mitte nii head, et saaksime öelda: nad aitavad meid hetkega. Pidin otsustama ja otsus oli säärane, et meie mehed pole ülejäänutest kehvemad. Näen igast küsimusest, et te kiirustate nende asjadega liialt. Mul on raske tulla teie planeedile."

Mõnegi fänni ja vaatleja meelest usaldab Klopp praegust koosseisu liiga palju. "Inimesed räägivad niimoodi? See ongi treeneri risk. Usun usaldusse. Usaldan inimesi, kuni nad annavad mulle võimaluse neid enam mitte usaldada. Mina saan elust niimoodi aru," saatis Klopp bumerangi saali poole tagasi.

"Minu töö on neist meestest parim kätte saada, mitte sõlmida lepinguid ja öelda: sa oled nüüd siia ostetud, hakka mängima."

Eraldi kaitses Klopp Lovreni. "Niisuguseid asju juhtub, küsimus on selles, kuidas reageerida. Olen mängijatele soovitanud: ärge lugege midagi [mis nende kohta kirjutatakse]. Sotsiaalmeedia ajastul on see raske. Nad kõik teavad, mida inimesed neist arvavad.

Kaks inimest ütleb, et sa oled hea ja sa mõtled: okei. Viis inimest põrutab aga, et sa oled kehv, ja sind nagu torgataks nõelaga. Dejan pole enam 18-aastane. Ta on mees, kahe lapse isa. Ta saab sellega hakkama. Olen oma elu jooksul näinud palju suuremaid eksimusi.

Enne Sevilla teist väravat pidanuksin viielt mängijalt küsima - ja ma tegin seda -, miks nad mängisid tolles olukorras just nõnda? See on kõige huvitavam küsimus. Oleme need audisisseviske olukorrad treeningul seitse miljonit korda läbi teinud ja ikka juhtub apse. See on rohkem minu probleem.

Kui pall tuleb ja sa lööd sellest mööda, on küsimus millisekundis. Seda ei saa harjutada. Ka esimene värav tähendas kollektiivset eksimust. Jah, tsenderdus otsustas, aga sa pead vältima olukordi, kus vastane üldse pääseb nii lihtsalt söötma.

Peame vaatama, mis toimus mõni hetk varem. Emre Can oli olukorras, kus ta tavaliselt saab palli kätte, aga nüüd ei saanud. Kas räägin temaga sellest? Ei. ma ei taha, et inimesed hakkaks nüüd Emrest rääkima, aga ma ei mõista, miks keskendutakse just Dejanile.

Kui teen kriitikat, siis selleks, et kedagi aidata. Teised kritiseerivad lihtsalt kritiseerimise pärast. Minu töö on natuke teine," lõpetas Klopp pika tiraadi.