Nädalavahetus on kätte jõudnud ning tänane päev on paljuski jalgpalli päralt. Nädal tagasi Inglismaa liigas hooaja esimese kaotuse saanud Liverpool üritab koduväljakul võidulainele tagasi jõuda, mäng Burnleyga algab kell 17. Väljakule pääses algkoosseisus ka Ragnar Klavan. Koduses meistriliigas peetakse aga neli 30. vooru mängu. Korvpallis läheb Tartu Ülikool leedus kell 18.00 vastamisi Klaipeda Neptunasega. Need sündmused ja kõik muu põnev nagu ikka meie päevaülevaates!