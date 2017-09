"Need inimesed vaatavad minevikku, mitte tulevikku. Suur osa nende räägitust ei kattu WADA ametliku seisukohaga. Mõistan, et nad ootavad kiiremat tööd," rääkis Reedie.

Venelased näevad positiivset ka ROKi asepresidendi John Coatesi ettepanekus näha olümpiahartas organisatsioonidele või sportlastele rahalise trahvi määramise võimalus. "Uudis on positiivne seetõttu, et sel juhul ei määrataks meie riigile kõige karmimat karistust. Pigem tähendab see tõsist trahvi ja üksikute sportlaste diskvalifitseerimist. Praegustes tingimustes on raske võtta seda teisiti kui võiduna," lõpetas Sovetski Sport ülevaate.