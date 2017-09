Populaarse spordikanali Eurospordi Suurbritannia-haru Twitteri konto postitas kaks pilapilti Liverpooli jalgpallimeeskonna keskkaitsepaari Joel Matip-Ragnar Klavani aadressil, kujutades neid klounidena, kes tulevad staadionitele inimesi lõbustama.

Coming soon to a stadium near you...



Joel Matip and Ragnar Klavan, the latest comedy duo to excel at Liverpool. pic.twitter.com/qUkjbI86CM — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 16, 2017

Teise pildi all oli tekst: Joel Matipi ja Ragnar Klavani eksklusiivne etendus: "See oli tema viga!"

.@thismorning should be a big hit on Monday... pic.twitter.com/NbzEUNjMw7 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 16, 2017

Sel hooajal pole Matipi ja Klavani koostöö sujunud ja kumbki mees pole fännide ja pressi silmis kuigi kõrges hinnas. Piltide kommentaarid jagunesid kolmeks: ühed ütlesid, et mõlemad mängivad nagu klounid, teised, et süüdi on pelgalt Klavan ja kolmandad, et tegelikult on patuoinaks Matip.