Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi Liverpool pidi Inglismaa meistriliiga viiendas voorus leppima koduväljakul 1:1 viigiga Burnley vastu. 90 minutit platsil viibinud Klavan Inglismaa meedialt kiita ei saanud, sest ta oli koos keskkaitsepartneri Joel Matipiga süüdi Burnley ainsas väravas.

Liverpooli tegemisi kajastav veebisait This Is Anfield andis Klavanile kümnepunktiskaalas hinde 5,5. Sama hinnagu said ka brasiillastest staarid Roberto Firmino ja Philippe Coutinho, Liverpooli nõrgima hinde ehk 5 palli teenis äärekaitsja Trent Alexander-Arnold.

"Pärast Dejan Lovren kehva esitust Meistrite liigas ja kerget seljavigastust naasis Klavan peatreener Jürgen Kloppi kaitseliini ja lootis teha parema mängu kui eelmisel nädalal Manchester City vastu. Kahjuks oli ta osaline segaduses, mis võimaldas Scott Arfieldil Burnley ainsa värava lüüa," kirjutas portaal Klavanist.