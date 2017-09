Korvpallitreener Indrek Visnapuu sõnul pole aeg-ajalt üles kerkiv debatt välismängija kodustamisest päris mõttetu. EM-finaalturniiril kullamatšini jõudnud Sloveenia edus on märkimisväärne roll ka alles augustis uue kodumaa passi saanud ameeriklasel Anthony Randolphil.

"Meil on kindlasti vaja kõigepealt selgeks mõelda, mida ja milleks - kas see, kui me selle 2.12 pika mängija toome ja proovime kohta saada finaalturniirile, on eesmärk? Kõigepealt tuleb välja mõelda, mida soovime, mida tahame ja kui on vaja neid otsuseid teha ja mõelda sellele, et meil jääb oma eesmärgist tõesti puudu üks konkreetne mängija, keda on võimalik väljast sisse tuua, siis miks mitte, kui reeglid seda lubavad," ütles Visnapuu ETV spordisaates, vahendas ERRi spordiportaal.

EMi finaal Sloveenia ja Serbia vahel algab homme kell 21.30.