Sellest hooajast NFLi klubis Indianapolis Colts mängiv ameerika jalgpallur Margus Hunt andis lühiusutluse väljaandele Indianapolis Star, kus rääkis, et omal ajal oli tal kerge Eestist lahkuda. Hunt krooniti 2006. aastal juunioride maailmameistriks nii kuulitõukes kui ka kettaheites ja õige pea läks ta USAsse SMU ülikooli, et kergejõustiklasena järgmine samm astuda. Seal viis saatus teda kokku hoopis ameerika jalgpalliga ja seda teed on Hunt käinud tänaseni. "USAsse minek polnud raske otsus. Tegelikult oli see päris lihtne. Kui sain teada, et mul on võimalus SMU ülikooli astuda, pakkisin lihtsalt kohvrid ja sõitsin ära. See oli mu elus aeg, kus mul oli vaja välja saada ja avastada enda jaoks uusi võimalusi," lausus Hunt.

"Eesti on nii väike riik, et see on väga lämmatav. Vajasin ruumi, et kasvada ja otsustasin, et on õige aeg," lisas ta.

Hundi sõnul on Eestis aktiivne NFLi fännibaas, aga laiem avalikkus pole spordialaga kuigi tuttav. Äärekaitsja hinnangul pole tema pääsemine unistuste liigasse NFLi populaarsust siinmail tohutult tõstnud, sest huvi tekkis juba sel ajal, kui Eestist lahkus.