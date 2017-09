Aastaid vendade Gasolide kõrval Hispaania korvpallikoondise üheks näoks olnud Juan Carlos Navarro teatas, et tänane EMi pronksimäng Venemaa vastu jääb tema koondisekarjääri viimaseks.

37aastane ja 193 cm pikkune Navarro võitis Hispaania koondisega esimese medali juba 2001. aastal, kui tuli Türgis peetud EMil kolmandaks. Euroopa meistriks tuli ta kahel korral (2009, 2011) ja maailmameistriks korra (2006). 2011. aastal valiti ta ka EMi kõige väärtuslikumaks mängijaks. Olümpiamängudelt kogus ta kaks hõbedat (2008, 2012) ja ühe pronksi (2016).

Hispaania koondise peatreener Sergio Scariolo ütles kodumaisele meediale, et Navarrot võib pidada mustersportlaseks. "Oleme olnud koos nii edukatel kui mitte nii edukatel hetkedel. Aga just need viimased on olnud suurepäraseks näiteks, kuidas üks korvpallur, sportlane ja inimene käituda võiks. Navarro lahkumine on väga emotsionaalne hetk," lausus ta.

Tänane pronksimäng algab kell 17.00.