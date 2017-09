Tänu esimestele mängudele on Dragicil statistilistes näitajates veel kerge eelis. NBA klubi Miami Heati mängujuht on keskmiselt visanud 21 punkti, võtnud 4,1 lauapalli ning jaganud 5,4 resultatiivset söötu. Madridi Realis leiba teeniva Doncici vastavad numbrid on 15,1, 8,3 ja 3,8.

Sloveenia koondist on vedanud 31aastane Goran Dragic ja temast kuraditosin aastat noorem Luka Doncic . Kui turniiri alguses tegi säravamaid esitusi Dragic, siis kohamängudes on Doncic kogenuma koondisekaaslase kõrvale tõusnud, ehk isegi mööda läinud.

Tänu oluliselt suuremale lauapallide arvule on Doncici ja Dragici efektiivsusnäitajad sisuliselt identsed: Doncici näitaja on 19,8 ja Dragicil 20,6. Visketabavuses on eelis samuti Dragicil: 47 protsenti Doncici 41,8 vastu, aga viimane on suurema osa visetest sooritanud kolmepunktijoone tagant ja see kisub protsenti alla.