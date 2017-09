Kuigi augusti lõpus väitsid nii Hispaania kui Inglismaa väljaanded, et Liverpooli jalgpalliklubi staar Philippe Coutinho on lausa ahastuses, et teda Barcelonasse ei müüdud, siis nüüd ütles ta, et üritab endast Liverpooli särgis kõik anda.

"Sain Barcelonast pakkumise ja nii mina kui ka mu perekond oli sellest väga huvitatud, nagu te kõik teate. See oli minu jaoks raske kuu, aga nüüd on see kõik läbi. Pean keskenduma sellele, et mul oleks hea hooaeg ning mõtlema Liverpoolile ja Brasiilia koondisele," rääkis ta ESPNi Brasiilia harule.

"Olen alati austanud Liverpooli, klubi fänne, mängijaid ja juhtkonda. On suur au saada pakkumine suurepäraselt klubilt, aga sama suurepärane on olla siin. Liverpool on suurepärane klubi," lisas ta.

Coutinho on pärast vigastuspausi Liverpooli eest kaasa teinud kaks mängu ja mõlemad on lõppenud viigiga. Kolmapäeval mängiti Meistrite liigas 2:2 Sevillaga ja eile lõppes Premier League'i heitlus Burnleyga 1:1. Eile tegi Liverpooli eest täismängu kaasa ka Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.