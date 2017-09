Lõppeval EM-finaalturniiril Kreeka koondises mitmes mängus põhiviisikus alustanud keskmängija Georgios Papagiannis ütles kodumaisele meediale, et soovib MM-valikmängudes aidata koondist nii palju kui võimalik.

Teatavasti NBA ja Euroliiga MM-valikmängude ajaks pausi ei tee ja seega on nende liigade palluritel sisuliselt võimatu koondisega liituda.

"Tahan olla siin igal hetkel, mil koondis mind vajab. Tahan seda rohkem kui midagi muud, see on suurim au ja kohustus. Proovin ära kasutada iga pausi ja teen kõik, et saaks MM-valikmängude ajal siin olla. Hooaja käigus on see raske, aga loodan ikkagi meeskonnalt loa saada, et Kreekasse sõita," rääkis NBAs Sacramento Kingsi ridades mängiv Papagiannis Kreeka väljaandele Real News.

Kreeka mängib MM-valiksarja H-grupis, kus Iisraeli ja Suurbritannia kõrval teeb kaasa ka Eesti. Võõrsil lähevad eestlased Kreekaga vastamisi 22. veebruaril ja kodusaalis võõrustame EMi veerandfinalisti 2. juulil. Juuliks on nii Euroliiga kui NBA hooaeg teatavasti läbi ja ilmselt tuleb Kreeka siia oluliselt nimekama koosseisuga kui veebruaris.