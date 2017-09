Korvpalli EMi finaali eel andis sloveenia noore korvpallitähe Luka Doncici isa Saša Hispaania meediale intervjuu, kus ta oma poja tulevikust räägib.

"Luka on väga eriline mängija. Ma ei saa teda mitte kellegagi võrrelda. Minu jaoks mängib ta maagiliselt," alustas isa poja kiitmisega. "Ma naudin seda väga, aga mitte sellepärast, et ta on minu poeg või oleksin hull."

Ta lisab: "Luka on boheemlane, korvpallimaailma romantik. Peamine, mida tal tuleb arendada on vise. Loodan, et ta hakkab tulevikus rohkem ka kahepunktiviskeid võtma."

Tuleval hooajal jätkab Doncic Madridi Realis, aga mis saab edaspidi? "Luka on 18aastane. Edaspidised otsused on tema enda teha. Aga on tõenäoline, et näeme teda õige pea NBAs," arutles Saša. "Aga Madridi meeskonnal ei tasuks ka siis muretseda, sest neil on väga hea noorteakadeemia, kust uusi tähti peale tuleb."

Täna õhtul kell 21.30 mängib Doncic Sloveenia koondisega EMi finaalis. Kui Serbia õnnestub alistada, on noormees üks kandidaate kogu turniiri väärtuslikuma mängija tiitlile.