Ühtlasi saabus esmakordselt pärast Unitedist lahkumist tagasi Old Traffordile Wayne Rooney, seekord seljas Evertoni särk. Publik võttis klubi legendi soojalt vastu, kuid väljakul talle mingisuguseid kingitusi ei tehtud.

Tulemata see siiski ei jäänud, kuid 83. minutil sai jala valgeks Henrikh Mkhitaryan. 90. minutil suurendas edu veel mullu Evertoni värve kaitsnud Romelu Lukaku, kellel on nüüd viie mänguga kirjas viis tabamust. Lõppseisu 4:0 vormistas Anthony Martiali üleminutite penalti.