Spordikuninganna tähtsamad tegemised on selleks suveks tehtud ja Õhtuleht võtab hooaja kokku. Ehkki Eesti kergejõustikukoondis jäi täiskasvanute tiitlivõistlusel medalita, leidub tagasivaates rohkem rõõmsamaid noote.

Stabiilsuse etalon – Magnus Kirt

Odaviskaja Magnus Kirt astus tänavu arenguredelil pika sammu. Tõrvast pärit 27aastane sportlane on igal jõuproovil alistanud 80-meetri-joone, mis on omamoodi Eesti rekord. Tiitlivõistlusel läbis ta esimest korda kvalifikatsiooni kadalipu, pääsedes MMil lõppvõistlusele, kus laeks jäi 11. koht. Teemantliiga finaalis tuli Kirt 84.73ga kuuendaks, ehkki oli viis päeva varem Pärnus pöialt vigastanud. Siinkohal tasub meenutada, et eelmisel sügisel polnud tal treeneritki. Nõrk sportlane oleks sellises olukorras ebakindlaks muutunud või päris murdunud. Kirt on vaimselt tugev proff, kes langetas keerulisel ajal õiged otsused ja tõusis laineharjale. Talle terendab helge tulevik. Järgmisel suvel peetaval EMil oleks kaheksa parema hulka jõudmine sündmuste loogiline käik, kirsiks tordil oleks Andrus Värnikule kuuluva Eesti rekordi 87.83 ületamine.

Tujutõstja – Janek Õiglane