Sloveenia korvpallikoondise üks võtmemehi, 18aastane Luka Doncic sai EMi finaali teisel poolajal viga ega saanud lõpus enam oma tiimi aidata, kuid see ei vähendanud noormehe võidurõõmu.

"Imeline! Uskumatu! Ma ei suuda seda momenti kirjeldada. Me oleme esimest korda ajaloos Euroopa meistrid, see on uskumatu!" lausus Doncic mängu ja autasustamise vahel Eurohoopsile.

Oma hüppeliigese vigastust hindas ta kergeks. "Pole hullu! Arvan, et nädala-kahe pärast olen terve."