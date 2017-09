Korvpalli EMi finaalis 35 punkti visanud, Sloveenia ajaloolise meistritiitlini vedanud ja turniiri väärtuslikemaks mängijaks (MVP) valitud Goran Dragic hindas saavutust oma karjääri tipphetkeks.

"Selles pole kahtlustki [et see on karjääri tipphetk]!" lausus Dragic Kreeka rahvusringhäälingule. "Ootan endiselt NBA meistrisõrmust, kuid EMi kuld on midagi muud. See on mu kodumaa nimel. Sloveenia andis mulle kõik, olen seal sündinud ja kasvanud. Olen väga rahul, et saan midagi Sloveenia inimestele tagasi anda. Nägite ise, et kogu saal oli sloveenidest pungil. Tahan neid südamest tänada."

Ta lisas: "Unistasime koguaeg poodiumist, lihtsalt esikolmikusse jõudmisest. See oli minu viimane võimalus, sest tõenäoliselt lõpetan nüüd koondisekarjääri. Viimane kuu on olnud lihtsalt suurepärane ja uskumatu."

Küllap imestasid paljud kossusõbrad eile, et miks Dragic viimasel veerandajal nii vähe mängis. "Mul olid teisel poolajal krambid, aga uskusin täielikult oma kaaslastesse. Prepelic ja Blaciz sekkusid suurepäraselt. Teame, kuidas meeskonnana mängida. Ma polnud hirmunud, pigem ehk närvis."

Mõistagi jätkus Dragicil kiidusõnu ka oma 18aastase koondisekaaslase Luka Doncici aadressil. "Ta on paari aasta pärast Euroopa parim korvpallur. NBAs samuti! Ta on sündinud võitma. Ma ei tee nälja, pange mu sõnu tähele, temast saab maailma parim korvpallur."