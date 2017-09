Sloveenia korvpallikoondise ajaloolise Euroopa meistritiitlini tüürinud serblane Igor Kokoškov lausus finaalijärgsel pressikonverentsil, et sloveenid tegid temast parema treeneri. "See on Sloveenia korvpallile uskumatu päev," alustas ta mängujärgset pressikonverentsi. "Olen kuttide üle väga uhke. Samuti olen rõõmus, et meil oli fännide meeletu toetus. Viimastel päevadel saabus Istanbuli tuhandeid sloveene. Teadsime, et peame püüdma keskenduda ainult väljakul toimuvale. See polnud vaimselt kerge, sest tribüünidel juhtus palju emotsionaalseid asju. Seal olid pered ja sõbrad."

Kokoškov lisas, et mänguks ettevalmistumine polnud kerge, kuid lõppeks ei tehtud seepärast midagi teisiti, et tegu oli finaaliga. "Mängu tähtsus ei tohiks meie lähenemist muuta. Jäime oma plaani ja filosoofia juurde. Oleme tiim, kes krutib tempo üles. Aga teadsime, et sel tasemel ei piisa kõvast mängust, vaid tuleb kõik 40 minutit ka ära kesta ja intensiivust säilitada."

"Ma ei lubanud kunagi kuldmedalit, vaid seda, et töötame kõvasti." "Kogu aupaiste langeb mängijatele. See on nende tiim. Mina olin seal lihtsalt selleks, et nende eest otsustada."