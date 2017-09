"Õnnitlen Sloveeniat, nad väärivad seda medalit. Nad ei kaotanud sel turniiril ainsatki mängu ja näitasid suurepärast korvpalli," alustas EMi finaali järgset pressikonverentsi kaotanud poole, Serbia peatreener Aleksandar Djordjevic.

"Me ei täitnud esimesel poolajal oma mänguplaani, mis andis neile kiiretel rünnakutel palju punkte ja see mõjutas mängu käiku väga suurel määral. Nad tõid väljakule NBA kiiruse. Õnnitlen Dragicit, kes sai teenitult MVP auhinna."

Serblaste pealik ei saanud mööda kohtunikest ja märkis, et tema hoolealused väärinuks kulla eest võitlemisel võrdseid võimalusi. "Ma ei näinud viimastel minutitel seda võrdsust, kuid see ei vähenda Sloveenia võidu väärtust. Lucici vastu tehti selge ründeviga, kuid vile läks teisele poole. Pall ei kaalu enam 900 grammi, vaid 2,5 kilo. Me ei saanud kahel viimasel minutil võrdset võimalust.

Minus räägib võitleja, kellele ei meeldi kaotada, kuid jällegi - suured õnnitlused treener Kokoškovile ja tema tiimile," rääkis Djordjevic. Ta lisas, et Serbia on saanud kolmel viimasel suurvõistlusel hõbemedali ja ükskord tuleb ka kullapäev.