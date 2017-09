Juba pärast poolfinaalmängu Hispaaniaga oli selge, et veidi enam kui 2-miljonilise elanikkonnaga Sloveeniast sai väikseima rahvaarvuga korvpalli EMil medali võitnud riik. Et lõpuks võideti kuld, tähendas see ka ühe rekordi kordamist.

Nimelt läbiti turniir kaotuseta (kokku 9 võitu), sest alagrupiturniiril oldi üks kahest viis võitu saanud meeskonnast (teine oli Hispaania). Viimati läbis EMi algusest lõpuni võidulainel Leedu 14 aastat tagasi, toona oli nende liider praegune Kaunase Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicius.

Kokku on EMi kullavõitja pääsenud kaotuseta 25 korral. Otsa tegid sõjaeelsetel võistlustel lahti Läti (1935. aastal 3-0) ja Leedu (1937ndal 5-0, 1939ndal 7-0). NSV Liit suutis seda aastatel 1947-1981 üheteistkümnel ning Jugoslaavia aastatel 1973-2001 kuuel korral. Austavast nimekirjast leiab seejuures ka 1949. aastal EMil võidutsenud Egiptuse! Lisaks eelmainitutele on kaotuseta jäänud veel vaid Tšehhoslovakkia (1946) ja Itaalia (1983).

Mitmel korral on Euroopa meistriks tulnud koondis saanud EMi jooksul lausa kolm kaotust. Näiteks juhtus see 1993. aastal Saksamaaga, kes jäi kodumaal peetud turniiril alla ka Eestile, lisaks Prantsusmaale ja Horvaatiale. Vahegrupist pääseti veerandfinaali viimase, neljandana, ning siis alistati järjekorras Hispaania kahe, Kreeka kolme ja kullamatšis Venemaa ühe punktiga!