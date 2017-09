Tennisist Anett Kontaveit (WTA 30.) võitis Eesti aja järgi täna varahommikul 260 000 dollari suuruse auhinnafondiga Guangzhou (Hiina) turniiri avaringis 6:0, 6:2 21aastase itaallanna Jasmine Paolini (WTA 132.).

"Tänane mäng oli täielikult minu kontrolli all," lausus Kontaveit WTA kodulehele. "Olin agressiivne ja mängisin oma mängu. Ja see toimis suurepäraselt. Olen võiduga väga rahul."

Suuri eesmärke Kontaveit turniiriks (vähemalt avalikult) ei seadnud: "Võtan mäng mängult ja proovin igas matšis oma parima anda. See on mu ainus eesmärk. On küll hooaja lõpusirge, kuid väga mõnus on siin olla."

Kontaveidi järgmine vastane tuleb paarist austraallanna Lizette Carbera (WTA 153.) - hiinlanna Xinyu Gao (WTA 187.).