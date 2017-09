«Ei tea, mis toimus, ei tea, mis edasi saab. Ei tea,» räägib Walesis viibinud Markko Märtini mänedžer Paul Turner SL Õhtulehele, hääl värisemas. «Kõik on šokis. Markko ja…»

Märtini kaardilugeja Michael «Beef» Parki hukkumine vapustas kogu maailma rallisõpru. Pärast traagilist õnnetust valitsevad Walesi ralli keskuses rusutud meeleolu ja pisarad. Lipud on pooles mastis, autasustamistseremoonia asendatakse leinaseisakuga.

Märtin oli samal ajal haiglas ülevaatusel, röntgeniaparaadi all. Vigastusi ei tuvastatud.

Eestlase tundeid ei suuda ega oska Turner kirjeldada. «Ma ei kujuta ette, mida Markko läbi elab. Keegi ei mõtle praegu tulevikule.»

Turneri sõnul pole kellegi mingit selgust, mis 15. kiiruskatse teise miili alguses juhtus: «Vara öelda, mis õnnetuse põhjustas. Niipalju on selge, et kõik toimus suurel kiirusel. Oletatavasti.»

Parkist on Turneril meenutada vaid head: «Ta oli kaardilugejate professor. Oma ala parimaid läbi aegade. Ja ta ei teinud seda tööd raha, vaid naudingu pärast. Ta armastas kaardilugeja ametit kogu oma suure hingega.»

Kogu rallimaailm pidas Parkist lugu. Turner: «»Beefi» ei austatud pelgalt tema ametioskuste tõttu. Ta oli fantastilise iseloomuga, väga avatud, lõbus, optimistlik. Alati.»

Märtin kaotas ühe parima sõbra, tunnistab Turner kurbusega: «Nad olid autos professionaalsed partnerid, eraelus sõbrad. Ütlen ausalt, ilma Parkita poleks Märtin nii kaugele jõudnud, nii heaks rallisõitjaks saanud.»

Michael Park (1966–2005)

JEAN-PIERRE NICOLAS (Peugeot’ tiimipealik) «Kirjeldamatult ja kohutavalt kahju, et täna kohtusime selle spordiala kurva poolega. Teame ju kõik, et peame alati arvestama suure riskiga. Aga kõigil meil läheb see risk meelest, sest meie südameis lõõmab armastus ralli vastu.

Peugeot’ tiimis armastati ja austati Michaeli. Mõtleme, kas ja kuidas hooaega jätkame. Ükski tiitel pole pärast tänast enam midagi väärt.»

COLIN McRAE (eksmaailmameister, kelle PARTNER jõudis olla ka Park) «Michael paistis rallimaailmas selgelt silma. Ta oli nii ehtne, usutav, tõepärane.»

MALCOLM WILSON (Fordi tiimipealik)Rallisport on kaotanud tõelise profi ja suursaadiku. Me kõik kaotasime tõelise sõbra.