Üks mees istub seltskonnas ja küsib kaaslastelt: "Arvake ära, miks mul juhtus selline lugu. Mängisime neljakesi kaarte. Üks kaart kukkus põrandale, kummardusin, et võtta see maast üles ja vaatan - laua all on seitse jalga. Miks nii? Arvake ära."

Mehed mõtlevad, ei saa jagu. Üks ütleb: "Võib-olla oli protees?"

"Ei olnud."

"Võib-olla sirutas keegi jala kaugele väljapoole lauda?"

"Ei."

"Siis me küll ei tea. Ütle, miks seitse?"

"Ma arvutasin valesti!"