„Sats on korralik. Tagaliinis on kolm ameeriklast, kellest eristub Thaddus McFadden. Ta on mitmekülgne ja väga hea klassiga tagamängija, kes on nende põhijõud. Pisut üllatav, et ta sinna klubisse sattus,“ kiitis Varrak 188 cm pikkust McFaddenit, kes teenis mullu leiba Kreekas Saloniki PAOKis ja valiti Meistrite liigas ühe vooru kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Eesliin koosneb vaid Balkanil asuvate riikide palluritest: kaalukamat rolli täidavad kaks serblast ja üks horvaat, paar meest kuulusid Makedoonia koondisesse. Varraku hinnangul on nad kogenud, jõulised ja suudavad väljast visata, ent jäävad pigem aeglaseks. „Kui neil võimalusi tekib, siis mustad mehed jooksevad päris hästi, aga kokkuvõttes Sokoli väga kiire tiim pole. Meie eelis peaks olema pingi sügavuses. Ka meil on palju vanemaid mehi, aga keegi ei pea ilmselt 35 minutit platsil rassima,“ selgitas ta.

Kalev/Cramo sõitis Makedooniasse täisrivistuses, mängukõlbulik on ka Gregor Arbet, kes jättis eelmisel nädal paar treeningut vahele.

Üks reis rohkem

Skopjes ootab suvel Eesti koondises mänginud kalevlasi ja abitreeneri rollis olnud Varrakut 8000 pealtvaatajat mahutav tuttav Boris Trajkovski saal, kus eestlased võtsid Makedoonia vastu magusa võidu. Toona oli hallis vaid käputäis pealtvaatajaid ja mingi hitt ei tohiks olla ka homne kohtumine – Sokoli laseb rahva tasuta saali.

Üks eelis peaks Makedoonia esindusel siiski olema. Nimelt peetakse korduskohtumine juba neljapäeval Tallinnas ja Sokoli peab tegema ühe reisi vähem - kolmapäeval liiguvad mõlemad tiimid Tallinna, Kalev aga pidi ka eile Makedooniasse sõitma. Samas on Kalevil otsustavas kordusmängus jällegi koduväljakueelis.

Homne mängupaik Boris Trajkovski areen. (Ats Kuldkepp)

„Jääb mulje, et FIBA-l on kvalifikatsioonimängudest üsna suva. Kuidas nad jätavad ainult kaks päeva vahet… oleks võinud siis vähemalt ühe lisapäeva veel jätta. Tundub, et nad proovivad kvalifikatsiooni piuh-pauh ära mängida. Päris imelik süsteem,“ avaldas Varrak rahulolematust.

Kui Kalev saab esimesest eelringist edasi, peetakse teise eelringi avamatš juba pühapäeval ja selle korduskohtumine järgmisel teisipäeval. Kolmanda eelringi puhul on reisimiseks ja taastumiseks üks päev enam – mängud toimuvad 29. septembril ja 2. oktoobril. Teises eelringis tuleb edu puhul Kalevi vastaseks Ungari klubi Szekesfehervari Alba ja kolmandas juba tugev Türgi sats Izmiri Pinar Karsiyaka.

„Asi pole ainult meis. Teised võistkonnad peavad ka ootama, kellega üldse kokku minnakse ja lühikese etteteatamisega lennupileteid ostma. Osadesse riikidesse on pealegi viisasid vaja. Eks see kummaline on, aga elame üle,“ lausus Varrak.

Tagamängijad soovivad rohkem raha

Nagu teada, siis on Kalev/Cramo puslest on puudu veel terav tagamängija, kes suudaks vastaste kaitse surve alla panna. Viimase nädala jooksul on Eesti klubi pakkumised tagasi lükatud, sest kandidaadid nõuavad suuremat palka kui Kalev on võimeline pakkuma. Tõsi, Varraku sõnul on meeskonnal varuks vähemalt Eesti mõistes korralik summa.