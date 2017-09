Euroopa meistrivõistluste finaalmängu lõpuni jääb neli minutit, sa oled suure edu maha mänginud ja seis on viigis. Sinu üks kahest liidrist on vigastatud ega saa jätkata. Ning sa võtad pingile teise liidri, kes on visanud 35 punkti, aga viimastel rünnakutel ebaõnnestunud. Teda vaevavad krambid, aga ikkagi. Iga treener ei suuda sel hetkel niisugust otsust teha. Igor Kokoškov (45) suudab.

Vahepeal rohkem kui kümne punktiga juhtinud Kokoškovi hoolealused jäävad kohe taha 80:82. Järgmisel rünnakul seatakse taas viik jalule. Veel kaks vastase rünnakut lüüakse tagasi ja saadakse taas ette. Kaitse peab üha uuesti ja uuesti, platsi teisel poolel lisandub järjest punkte. Kui pool minutit enne lõppu näitab tabloo 90:82, on kõik selge. Sloveenia murrab lõpuminutitel Goran Dragici ja Luka Doncicita mängides Serbia 93:85 ning mängijad platsil, kuus tuhat fänni tribüünidel ja kaks miljonit inimest väikesel kodumaal lähevad hulluks. Põhjusega. Kogu selle peo arhitekt Igor Kokoškov on serblane, kes finaalis juhtis sloveene oma kodumaa vastu.

Soome kuulus aastakümneid tugevate jäähokiriikide hulka, kuid võitis pärast pikki püüdlusi esimese maailmameistrivõistluste kulla alles aastal 1995. Stockholmis peetud finaalis alistati võõrustaja Rootsi ning soomlasi juhendas oma läänenaabrite legend Curt Lindström… Teda hakati hoobilt kutsuma Soomemaa suurimaks rootslaseks.

Üleeile õhtul jäi samast stsenaariumist puudu vaid see, et mängiti Istanbulis, mitte Belgradis. Kuid Kokoškovit nimetatakse nüüd küll ilmselt Sloveenia suurimaks serblaseks.