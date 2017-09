Esimeste kohtumiste järel võivad vastased hirmuga tabelisse kiigata, Manchesteri satsid külvavad vaenlaste kaitsemängijatesse õudusunenägusid. Kahel klubil on esimese viie heitlusega kogutud 13 punkti ning identne on ka meeskondade väravatevahe – 16:2! Kusjuures, +14 väravatevahe on konkurentsitult liiga parim, kolmandal positsioonil asub Tottenham pluss neljaga. Metsik! Mis on ülekaalu põhjusteks?

Kes suudaks peatada Manchesteri vutiklubid? Premier League’i hooajast on mängitud vaid 13,2% ehk 38 matšist viis, kuid juba paistab, et Loode-Inglismaa duo City ja United on tänavusel hooajal konkurentidest klass kõrgemal.

Pep Guardiola tüüritava sinise City pangakonto jäi kõhnemaks 250 miljoni euro võrra, Mourinho juhitava punase Unitedi tengelpung vähenes 170 miljonit eurot. Aga ainult raha ei mängi. Näiteks Everton raiskas kõigest 6 miljonit krõbisevat vähem kui United, kuid Liverpooli sinine sats asub esimeste mänguvoorude järel alles üleeelviimasel ehk 18. kohal.

Niisiis näitasid mõlema satsi bossid üleminekuturul väga teravat, täpset ning kaalutletud silma. Kukrut kergitati mõnuga, kuid mitte huupi, vaid jalgpallurite jaoks, kes on meeskonna mängule uue mõõtme andnud.

City soetas 147,5 miljoni euro eest kolm äärekaitsjat – Benjamin Mendy, Kyle Walkeri ning Danilo. Esmapilgul tekitas see vutihuvilistes hämmingut, kuid uued ostud on City tapvalt ohtlikuks muutunud. Mendy ja Walker on koos alustanud viimases kolmes kohtumises – koondsaldo City kasuks 15:0. Mehed liduvad mööda äärt üles-alla nagu turbojänesed, mis omakorda tekitab lisaruumi keskväljal, kus lühikeste söötude abil rünnakuid ehitatakse.

Kyle Walker. (CARL RECINE)

Kui City tõi suvel klubisse seitse uut pallurit, siis United leppis neljaga. Kõige rohkem maksti ründetuusa Romelu Lukaku eest, kes on seni näidanud 85 miljoni euro väärilist mängu – viie liigamänguga on kirjas sama palju väravaid. Väravatemasinast veelgi olulisem on serblase Nemanja Matici liitumine.

Temasugust mitmekülgset keskväljaguru on klubi kaua igatsenud. Oivalise mängulugemisega poolkaitsja lõhub buldooseri kombel vastaste rünnakuid ning ehitab elegantselt oma tiimi mängu. Vähemtähtsam ei ole seegi, et tänu temale saab uljamalt väravaid jahtida eelmisel aastal 105 miljoni euro eest klubiga liitunud prantslane Paul Pogba.

Nemanja Matic (punases). (OLI SCARFF)

Teise aasta fenomen

Varasemalt Hispaanias Barcelona ja Madridi Reali juhendajatena pinevaid madistamisi pidanud Guardiola ning Mourinho on oma praeguses klubis teist aastat. Kui mullune hooaeg kulus suuresti kohanemiseks – City lõpetas pronksil, United kuuendana –, siis nüüd on mängumootorid peenelt nurruma saadud.

Nädalavahetusel alistas City Watfordi tulemusega 6:0 ning Unitedi jõud käis Evertonist üle tulemusega 4:0. Eelmisel hooajal ei suutnud City Inglise liigas kordagi vastast nii ülekaalukalt purustada, Unitedi suurimaks triumfiks jäi 4:1 Leicesteri üle. Tänavu on Manchesteri punastel esimese viie mänguga kirjas juba kolm 4:0 võitu.

Pole ka imestada, on ju Mourinho tuntud selle poolest, et on alati oma teisel klubis veedetud aastal riigi meistrina lõpetanud. Just siis oskab ta rätsepana enda meeskonnale kõige sobivama kuue selga õmmelda.

„Esimesel hooajal saabudes on klubi juba otsustanud, keda osta ja keda müüa, kuigi mina oleks hoopis teisiti käitunud,“ seletas ta oma võidufenomeni ise. „Teisel aastal on treeneril neis asjades rohkem mõju.“

Hooaja lõikes peab Briti meedia siiski favoriidiks Cityt, Kahe suure omavahelise mõõduvõtuni on veel küllalt aega, esimest korda kohtuvad nad 9. detsembril.

***

Numbripomm

105 kodumängu on Manchester Unitedi juhendaja Jose Mourinho pidanud oma karjääri jooksul pühapäeviti. Võitnud on ta neist 81, viigistanud 24, kaotanud 0!

9 väravat on Manchester United löönud sel hooajal matši viimase 10 minuti jooksul. Kogu liiga peale on see number 24 ehk United on skoorinud 38% mängulõpu väravatest.

6 kübaratrikiga on Premier League’s hakkama saanud City ründetuus Sergio Agüero. Rohkemat on suutnud vaid Alan Shearer, Robbie Fowler, Michael Owen ja Thierry Henry.