Eesti üks talendikamaid noorkorvpallureid Matthias Tass on USAs, kus tutvub kaht ülikooli. Alustuseks Atlantas asuvat Georgia Techi ning seejärel St. Mary`t San Franciscos. Nimelt soovib Tass pärast seda hooaega oma karjääri jätkata ookeani taga ning praegu käib korralik eeltöö. "See on ikka hoopis teine teema, kuidas siin mängijate eest hoolitsetakse. Näiteks on eraldi on mängu- ja treeningsaal. Treeningsaali laes on masin, mis ütleb, kui kõrge kaarega sa viskad ja annab infot, kui palju peab viset muutma, et rohkem viskeid tabaksid," rääkis 18aastane keskmängija basket.ee-le Georgia Techist.

Ta lisas, et olemas on absoluutselt kõik, millele mõeldagi oskaks. "Riietusruumide kõrval on vaba aja veetmise keskus, samuti koht, kust saab kõik vajalikud toidulisandid."

Igal treeningul on kohal umbes 10 personalitöötajat, kes aitavad programmi võimalikult professionaalselt ja sujuvalt läbi viia. Eraldi inimesed on palgatud põranda puhastamiseks. "Isegi trenni tehakse siin statistikaga. Töötajad täidavad suurel tahvlil statistikat, et treener saaks hiljem analüüsi teha. Taastusravi on siin samuti uskumatu. Ei kujutaks ette, et nende vahenditega kunagi üldse lihasvalu oleks," kirjeldas Tass tingimusi Georg Techi ülikoolis.