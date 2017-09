Endine ujumisliidu president ja poliitik Evelyn Sepp avaldas oma Facebooki küljel pöördumise Jõhvi rahvajooksul võitja Ibrahim Mukungal kätt mitte surunud Andi Nooda poole ega hoidnud sõnadega kokku.

"Kahetsusväärne viis "kuulsust" koguda. Kas tõesti on nii raske tunnistada, et olin jobu, vabandan südamest nii kaassportlase, alaliidu, sponsorite kui spordiavalikkuse ees, olen ausa spordi ja sportliku käitumise poolt ja kunagi enam nii ei tee!? Mind isiklikult ei huvita ükski "detail, mis sind häiris," vaid see, et sinusugune ei suuda mõista oma rolli ja eeskuju väärtust. Tehke midagi alaliidus või EOKs selle lolli olukorra kiireks parandamiseks ja järelduste tegemiseks. Kui noorsportlastel on pidevalt mingid probleemid teise nahavärviga, aga kõvasti parema tasemega sportlastega, siis on kuskil jäänud mingi hariduslik lünk, mis vajab lihtsalt täitmist!" kirjutas Sepp.

Kommentaarides vaieldi Sepale ka vastu, kuid endine spordiametlik jäi oma seisukohale raudselt kindlaks. Nooda eile Postimehes ilmunud selgutust kommenteeris Sepp: "Halvasti selgitas. õigemini õigustas." Ning lisas hiljem: "Noormehel on ebasportliku käitumisega kuuldavasti pidevalt probleeme. äkki aitaks lihtsalt."