Pellegri näol on tegemist kõigest 16aastase ründajaga, kes praeguseks täpselt neljal korral Genoa klubi eest Itaalia kõrgliigas väljakul käinud. Selle aja jooksul on mees aga enda nimele saanud nii mõnegi rekordi.

Siis 16 aasta ja 72 päeva vanusena ei purustanud ta paraku ühtegi rekordit – nooremana olid Serie A-s puurilukke kurvastanud eelpool mainitud Amadei ning legendaarne Milani poolkaitsja Gianni Rivera. Lisaks jäi Pellegri üks päev hiljaks, et saada Euroopa viie tugevaima liiga (Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa) esimeseks sel millenniumil sündinud väravalööjaks. Vaid päev varem oli Moise Keane teinud Itaalias skoori Juventuse ridades. Potentsiaalika ründestaari lohutusauhind – esimene 2001. aastal sündinud väravalööja.

Tänavust hooaega on mees alustanud aga samasuguse hooga nagu eelmise lõpetas. Neljandas mängudevoorus esmakordselt võimaluse saanuna kõmmutas kutt Lazio vastu 57. minutiga kaks väravat. Vähemalt selle saavutusega sai Pellegri ühe rekordi omale ning sedapuhku ainuisikuliselt. Nüüd ühes mängus kaks kolli virutades oli itaallane 16 aasta ja 194 päeva vana, alistades alates 1931. aastast rekordit omanud kõrgliiga läbi aegade suurima väravaküti Silvio Piola saavutuse 275 päevaga. Sama rekordi pälvis mees oma nimele ka Euroopa viie tugevaima liiga seas.

Noore pallivõluri saavutuse peale muutus treeneripingil emotsionaalseks ka Pietro isa, kes poja teise värava peale rõõmust nutma puhkes. Pärast mängu oli loomulikult emotsionaalne ka noormees ise.

"See on minu jaoks unistuse täitumine," sõnas 16aastane ründaja. "Olen selle nimel lapsest saati tööd teinud. Tänane õhtu oli oluline nii minu kui mu isa jaoks. Isa on maast madalast mind toetanud ja utsitanud. Ta viis mind alati treeningule, isegi kui väljas sadas ja oli külm. Tema on see, kes tüürib mind jalgpalliväljakul. See on imeline, et ta sai seda kogeda."

Valim on väike, aga võimas

Praeguseks on mehel selja taga neli mängu Itaalia kõrgliigas. Küll aga on 16aastane kutt selle aja jooksul jõudnud virutada kolm väravat. Saavutus, mille üle oleksid uhke nii mõnedki tippmängijad. Võrdluseks, mullu pälvis Serie A parima väravaküti ehk Capocannoniere auhinna Edin Džeko, kes sahistas 37 kohtumisega 29 korral väravavõrke. Väravaid-mängu-kohta suhe pole Pellegril ju üldse paha!

Veelgi ulmelisemaks muutub mängumehe saavutatu kui viime asja ümber mänguminutitesse. Nelja mänguga on mees väljakul tatsanud kokku 131 minutit. See tähendab, et tabamus on mehe saapast sündinud igal poolajal ehk täpsemalt iga 44 mänguminuti järel.

Võrdluseks, Premier League’i parim saavutus oli enne tänavust hooaega Kelechi Iheanacho nimel, kes mullu tundis City särgis väravarõõmu iga 107 minuti tagant. Praeguseks on mehe hoog Leicesteri särgis veidi raugenud ning vastav saavutus on samamoodi läinud Sergio Aguero kätte.

Hispaanias möödunud aastal 37 tabamust kirja saanud Lionel Messi tegi seda kõike 2832 minutiga ehk iga 77 minuti tagant. Ka viis aastat tagasi, kui argentiinlane ulmelise 50 väravaga hooajaga maha sai, sahises väravavõrk vaid iga 66 minuti tagant. Valim Pellegri suhtes pole küll väga suur, kuid suures liigas jalaga ukse lahtilöönuna on noor mees kõneainet pakkunud küll ja veel.

Mehe kaks väravat Lazio vastu viimases mänguvoorus: