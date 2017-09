Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna hooaeg on alanud superhästi, kuid siiski ei saada sealgi probleemideta hakkama. Üht fännirühmitust süüdistatakse ründaja Romelu Lukaku kohta solvava viisijupi esitamises.

Seda jupikest kuuldi eelmise nädala Meistrite liiga võidumängus Baseliga, asjasse sekkus rassismivastane organisatsioon Kick It Out, vahendas portaal goal.com. Stone Rosesi pala "Made of Stone" põhjal tehtud sõnades viidatakse kahel korral Belgia koondislase meheau suurusele. Arvatavalt kuuldi samasuguseid laulusõnu ka pühapäevases 4:0 võidumängus Evertoniga, pärast Lukaku löödud väravat.

Kick It Out on teinud klubisse pöördumise, nimetades laulu "ründavaks ja diskrimineerivaks". Organisatsiooni esindaja lisas ajalehele The Times: "Rassistlikud stereotüübid pole kunagi aktsepteeritavad ei jalgpallis ega laiemalt ühiskonnas. Oleme võtnud Manchester Unitediga ühendust, samuti Inglismaa jalgpalliliiduga. Laulu esitajad peavad saama karistuse."