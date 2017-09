Homme tähistatakse üle maailma teistkordselt rahvusvahelist üliõpilasspordi päeva IDUS - selle raames toimub Tartus palju sündmusi ja õhtul ka suur tudengirongkäik.

Tegemist on ka Euroopa spordinädala avaüritustega, lisaks toimuvad Tartus tudengipäevad. Mahuka spordiprogrammi keskuseks on mõistagi ülikooli spordihoone, lisaks toimub üritusi Tamme staadionil. Rahvusvahelise üliõpilasspordiliidu teatel on Tartu valitud üheks tänavuseks keskuseks ka sel põhjusel, et Eesti on Euroopa Liidu eesistujamaa.

Pärast tudengirongkäiku saadetakse Raekoja platsilt üle maailma videotervitus, tudengeid tervitavad Euroopa Komisjoni spordiüksuse juht Yves Le Lostecque ning Eesti, Euroopa ja maailma tudengispordiliitude presidendid, kes eelnevalt proovivad spordihoones kätt vabaviskevõistlusel.