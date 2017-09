Kelly kõnnaku järgi ei saanud otseti aru, et põlvega oleks midagi häda. Küll on selle ümber suur, aga pehme side. Kelly läheb kohe pärast pressikonverentsi raviarstide Madis Rahu ja Mihkel Mardna juurde, infot täpsema seisundi kohta tuleb esimesel võimalusel Täna on konsultatsioonipäev, täpsemad uuringud tehakse homme.

"Ma ei oska öelda, kas see on mu karjääri kõige raskem vigastus, enne kui uuringute tulemused pole selgunud. Seni hindaksin, et rangluu murd on kõige hullem olnud," lisas ta.