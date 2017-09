Möödunud nädalavahetusel lõi Itaalia vutimeedia vohama, kui kõigest 16aastane Pireto Pellegri Genoa eest mängus Lazio vastu kaks väravat sepistas. Kuna pinnapealsel guugeldamisel jääb mulje, et tegemist on Saapamaa kõrgliiga läbi aegade noorima väravakütiga, hõiskas nii mõnigi spordiportaal säärase uudise ka välja. Päris nii aga asjad pole.

2014. aastal ostis Dortmund 7 miljoni euro eest välja mehe mängijaõigused, kuid tagantjärgi soovivad nad ilmselt, et poleks säärast lüket teinud. Kuigi poolkaitsja ei läinud klubile kalliks maksma on erinevate vigastuste tõttu praeguseks 29aastane Sahin viimasel kolmel hooajal kokku platsil käinud kokku 30 korda.

Üllatavalt kombel troonib Bundesliga tabeli kümne parima seas koguni viis Dortmundi Borussia pallurit. Nende hulgas on nii rohkem kui vähemtuntuid: Marc-Andre Kruska, Ibrahim Tanko, Lars Ricken ja Christian Pulisic väärivad ära nimetamist, kuid rekord kuulub 51 korral Türgi koondistki esindanud Nuri Sahini nimele.

Ka Roussey karjääris said saatuslikuks korduvad põlvevigastused, mis eduloole pidurit tõmbasid. Kuigi kõrgliigapildilt mees kohe ära ei kadunud, pallides kaks aastat veel äsja tippseltskonda pürginud Toulouse ja toona pildil olnud Touloni klubi ridades.

13aastaselt Saint-Etienne klubiga liitunud prantslase teismeliseaastad olid täis metsikut arenemist, mis päädisid mehe debüüdiga juba 16aastaselt. Rekord, mille võttis talt paar kuud hiljem tema enda treeningkaaslane Laurent Paganelli. Kuid vähemalt on tänase päevani praeguseks 55aastase prantslase nimel noorima väravalööja tiitel. 1978. aasta 21. aprillil sepistatud tabamuse hetkel oli edurivimees 16 aastat ja 115 päeva vana.

Prantsusmaa liigast on läbi ajaloo noori staari tulnud nagu Vändrast saelaudu. Ometi ei jõua sellised nimed nagu Kylian Mbappe, Anthony Martial ja Ousmane Dembele meie otsitus isegi esikümnesse. Täpselt piirimailt võib leida Eden Hazardi nime. Kuigi esmapilgul pakuvad enamus allikatest noorusrekordit praegu Brentfordi ridadesse kuuluva Neal Maupayle tähistab tegelik staar, Laurent Roussey, tänavu oma debüütvärava 40. juubelit.

Pärast MMi liikus mees laenulepingute alusel ringi Küprose, Belgia, Itaalia ning Rumeenia liigades, kuid lisaks edule jäid tulemata ka mänguminutid. Praeguseks on mees oma vutikarjäärile ilmselt joone alla tõmmanud, sest pärast 2015. aastal Belgia klubist Mouscron lahkumist pole vutisõber ründaja nime mängueelsetest bukletidest lugeda saanud.

Tundus, et mehe tulevik on suur, sest ka rahvuskoondise eest sahises väravavõrk kohe esimesel korral, kuid oodatud läbilööki paraku ei järgnenud. Aasta jooksul sai mees Malaga särgis kirja küll kümme kohtumist, kuid väravasaldo lisa ei saanud. 2014. aastal võttis Volker Finke mehe Kameruni koosseisus kaasa ka tollasele MMile, kuid suurturniiri mänge vaatas mees platsi kõrvalt.

Samuel Eto’o noorteakadeemia kaudu Mallorca klubisse jõudnud Olinga liitus Malaga meeskonnaga 2011. aastal. Mehe juhtimisel jõudis klubi noortemeeskond juunioride Copa del Rey finaali, kus vannuti alla Espanyolile. See oli aga piisav, et pälvida Manuel Pellegrini usaldus, kes mängumehe kõigest aasta hiljem hooaja avamänguks koosseisu lisas.

Ka Hispaania kõrgliiga vastavas edetabelis võib kõrgelt kohalt leida näiteks Bojan Krkici või Raphael Varane. Noorusrekordi autoriks on aga hoopis praegu 21aastane Kameruni ründaja Fabrice Olinga Essono.

@D_10Perotti ti auguro di essere un Campione e soprattutto Uomo come lui con cui condividi questo giorno di festa, buon compleanno! #Amadei pic.twitter.com/U1CxEoaWrU

Kokku kaks aastakümmet Serie A-s pallinud ründaja tegi oma liigadebüüdi Roma ridades 1937. aasta 2. mail 15 aasta ja 280 päeva vanusena. Rekord, mida itaallane jagab praeguseks Peitro Pellegriniga. Kõigest seitse päeva hiljem, 9. mail, virutas mees aga ka oma esimese värava. A.S. Lucchese Libertansi vastu 5-1 kaotusega lõppenud mängus Roma auvärava sepistanud Amadei hoiab noorusrekordit (15a 287p) tänase päevani.

Itaalias figureerib nooruslikus nimekirja eesotsas näiteks Mario Balotelli ja Alexandre Pato nimi. Samamoodi üritab enamik statistikaportaale anda rekordit Peitro Pellegrini nimele, kuid Saapamaa nooruse allika lätet tuleb otsida kahe maailmasõja vahelisest ajast. Selleks on neli aastat tagasi 92 aasta vanusena meie hulgast lahkunud Amedeo Amadei.

Sellele järgnes neli pikka aastat Inglismaa esiliigas Huddersfield Towni ja Birmingham City ridades enne kui möödunud aastal mees suisa tasemelt kolmandasse divisjoni Bury ridadesse maandus. Kuigi madalal tasemel kõmmutatud 24 väravaga jõudis mees Sunderlandri radarile ning pallib taaskord Championshipis, polnud see omal ajal kindlasti mehe unistus.

Nähes mehes veel mingit potentsiaali saadeti Vaughani esialgu madalamasse liigasse laenule. Kui Derbys ja Leicesteris mees õiget hoogu üles ei saanud siis Crystal Palace’i särgis sai vähemalt väljakul käidud 30 korda ning see teenis 2011. aastal mehele lepingu äsja tippseltskonda tõusnud Norwichiga. Paraku külastas noormeest taaskord vigastusetont ning Premier League’i mänguminutit võis sisuliselt ära unustada. Viis korda suutis mees Norwichi kollases särgis platsile joosta, enne kui taaskord klubi vahetama pidi.

Kui tol hetkel tundus mehe karjäär jälle roosiliseks muutmas, siis päris nii see ikkagi ei läinud. Evertoni ründes möllas Nigeeria duo Yakubu Ayegbeni – Victor Anichebe ning kuna raske raha eest toodi Crystal Palace’st endale ka Andrew Johnson oligi mängumehe minutit kokku kuivanud. Mitte ainult Evertonis vaid põhimõtteliselt ka kohalikus kõrgliigas.

Ilusalt alanud karjäär sai paraku esimese suure stoppangu kohe alguses. Varakult tähesära kätte jõudnud ründetäku võimsale hoole tõmbasid kriipsu peale vigastused. Juba 18. eluaastaks oli mehel selja taga kolm põlveoperatsiooni. Kui 2006. aasta teises pooles pääses edurivimees uuesti platsile oli osa tema plahvatuslikkusest juba kadunud. Sellest hoolimata sai Vaughan hooajal põllule 15 korral ning selle aja jooksul löödud neli väravat oli piisav, et pärjata noorukit Evertoni aasta noore palluri tiitliga.

Õnneks tundub, et vähemalt praeguseks hetkeks on poolkaitsja tagasilöökidest üle saanud, sest tänavu on mehel liigas kirjas juba kolm mängu.