Ajakirjanik uurib edasi. Kas ei oska või ei julge end lõdvaks lasta? „Pigem ei julge,“ tunnistab Elvast pärit spordimees. „Kui hästi tugevad trennid on selja taga, siis puhkepäeva mõju mulle annab võrrelda narkomaani või alkohoolikuga. Kui noosi kätte ei saa, siis hakkab halb. Kui mitte täitsa süda paha, siis kergelt paha on mul puhkepäeval alati olla. Mingi liigutamine hoiab eluvaimu sees.“

„Mäletan, kui [talvel] mõtlesin kevadest, et siis saab rohkem sõpradega väljas käia,“ alustab ta. „Tegelikult oli nii, et käisid üks-kaks korda ära ja kõik. Tegin parem kodus tööd. Kuidagi hästi raske oli lõdvaks lasta ja rutiinist väljuda. Minu puhul toimib alati rutiin paremini. Kui täitsa lõdvaks lasen, siis on palju raskem end käima saada. Väike surin sees ka puhkepäeval on alati hea.“

Olümpiahooaja eelne suvi möödus nii kõvas trennirutiinis, et Ilves vaatab hämmastusega kalendrit. Juba september!? Alles säras seal mai. „Olen pühendunum kui kunagi varem,“ lausub ta. „Mul läheb hästi ja usun, et see on ainuõige tee. Teistmoodi kuskile ei jõua.“

SIHIKINDEL: Kristjan Ilves teab, et kui tahta maailma tippu jõuda, siis on iga treeningpäev arvel. (Aldo Luud)

Võrreldes eelmise suvega on tamp peale pandud, ütleb ta. „Ega vanus on juba selline, et midagi tagasi hoida ei ole. Praegu pean mina tippudele koguaeg lähenema. Kas ma neist rohkem trenni teen, ma ei tea. Aga kasutan iga võimalikku hetke, et lisaks tavapärastele treeningutele (reeglina kaks korda päevas – M.T.) kuskilt juurde panna. Näiteks hommikul ärkan seitsmest ja teen pool tundi kuni tund aega jooksu, natuke jõudu ja võimlemist. Vahel ka õhtul, kui aega jääb.“

Tekib õigustatud küsimus: ega Sa, Kristjan, end hommikust õhtuni rügamisega ära ei tapa? Ta usub ja loodab, et mitte, sest jälgib koos treeneritega (isa Andrus ja Anatoli Šmigun, kelle teadmistepagasit ta taevani ülistab) hästi palju enesetunnet ja EKG testide tulemusi. Kui vaja, jäetakse julgelt mõni trenn vahele. Samas on tippsport üks korralik piiride kompamine. „Arened, kui teed endale haiget. Ja neid trenne on suvel olnud palju. Samas, kui liiga palju haiget teed, on ka halvasti,“ möönab Ilves, kelle päeva kohustuslik osa on lõunauinak. „Selleta ma õhtusesse trenni ei kavatse minna, see annab nii palju energiat.“

Kahevõistleja Kristjan Ilves naudib tunnet, mis teda pärast ränkrasket treeningut valdab. (Aldo Luud)

Motivatsiooni Ilvesel jagub. Möödunud talvel Kelly Sildaru järel meie paremuselt teise talisportlase rolli kandnud kahevõistleja ütleb siiralt, et vaimne nõrkus pole teda suvel kordagi tabanud. Ühest küljest süstivad positiivset energiat järk-järgult paranevad füüsiliste testide tulemused, teisalt on sama alaga tegelev noorem vend Andreas (17) ja isa suureks toeks.

„Vennaga suudame teineteist väga palju inspireerida. Arvan, et kui teda poleks, siis võiks küll olla, et ei taha ega viitsi. Näiteks, kui mul on halb päev, siis ta ajab mind välja ja vastupidi,“ kirjeldab Ilves partnerlust, kuid lisab, et sekka tuleb ka vendadele omast ütlemist.

„Oskame kiiresti konflikti minna, aga lahendus on ka kiire. Vihapidamist pole, saame suhteliselt hästi läbi. Eks põhijagelemised olid noores eas ära. Näiteks praegu vahel häirib teda see, kui palun tal midagi liiga palju teha. Talle tundub, et ma kamandan.“

Kuivõrd mehed Ilvesed on kolmekesi tihtipeale kodust ära, on mõnes mõttes suurim kannataja hoopis pereema, kes üksi koju jääb. Ent Kristjan ütleb, et ema on juba ära harjunud ja saab kenasti hakkama.

Lustlik päev lastega

Niisiis oli Ilvesel enda sõnul kolme suvekuu jooksul viis-kuus täiesti vaba päeva, teist sama palju nii-öelda puhkepäevi, kus ta ikkagi tegi näiteks kerge jooksutiiru, ja mõned reisipäevad. Kuidas ta oma nappi vaba aega sisustas?

Mõistagi aktiivselt! Rannas lesimas ta ei käinud. Kui liivaribale sattus, siis ikka selleks, et sõpradega võrkpalli taguda või ujuma minna. Massiüritused talle pigem ei istu, kuid augusti keskel tahtnuks koduse Elva männimetsade vahel oma meelismuusika, Eesti hip-hopi festivali küll külastada. Ent nagu tavaks saanud, müttas Ilves sel ajal juba Kesk-Euroopas suve GP-l.

„Näiteks Oberhofis võtsime elektrirattas ja läksime mägedesse sõitma,“ meenutab ta juulikuud. „Kui Otepääl oleme, käin kodus ja maal. Seal on kindlasti midagi teha, muru niita ja vanaema aidata. Kui ma umbes 10aastane olin ja vanaisa veel oli, siis käisime palju kalal. Nüüd pole enam aega ega viitsimist, ei saanud nii suurt pisikut õngesikutamisest.“

Üks positiivselt isemoodi päev Ilvese elus oli 2. august, mil ta Elvas spordikuu raames 5-6aastaste põnnidega Marumäel (miniatuurne suusahüppemägi, mille abil suusaliit ala tutvustab – M.T.) lustis. „20 väikest last oli kohal, hüppasid seal mitu tundi. Hästi põnev oli, noored on alati hästi inspireerivad,“ muljetab Ilves, kes praegu pigem ei näe end tulevikus treenerina, sest on isa kõrvalt näinud, kui raske elukutse see on.

„Näed, kuidas arenetakse mitte päevade, aga tundidega. Algul lasid enamus tagumiku peal alla, aga lõpuks jäid enamus püsti ja üritasid juba hüpata. Neist peegeldub hull energia. Päeva lõpetuseks jagasime lastele jäätist, mis oli neile kirss tordile. Istusid ja mõnulesid. Lastele on ikka vaja väike auhind anda.“

Ja mis seal salata, Ilves lubas endalegi väikse maiuse. „Kuigi üritan nii-öelda pahna söömise võimalikult nullis hoida. Püüan leida suhkrut rohkem puuviljadest ja muust ehtsast, mitte šokolaadist ja kommidest. Vahepeal ikka tahad ja tunned, et on suhkruvajadus, aga üritan end tagasi hoida.“

Kahevõistleja Kristjan Ilves on töökas noormees. (Aldo Luud)

