Hispaania koondise peatreener Sergio Scariolo ütles kodumaisele meediale, et Navarrot võib pidada mustersportlaseks. "Oleme olnud koos nii edukatel kui mitte nii edukatel hetkedel. Aga just need viimased on olnud suurepäraseks näiteks, kuidas üks korvpallur, sportlane ja inimene käituda võiks. Navarro lahkumine on väga emotsionaalne hetk," lausus ta.